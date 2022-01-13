الإعلام الأمني تصدر بيانا حول استهداف الخضراء وتؤكد حدوث إصابات

2022/01/13 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة ، ما ادى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح...

وسقط احد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، والقوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار ، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً.

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