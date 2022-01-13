2022/01/13 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الخميس، عن رفع الحظر الامني المؤقت على حركة الدراجات النارية في ناحية شمال شرق ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الحظر الامني الموقت على حركة الدراجات النارية في ناحية ابي صيدا وقراها والذي فرض قبل 10 ايام تم رفعه من قبل الاجهزة الامنية".

واضاف المصدر،ان "فرض الحظر كان لدواعي امنية بعد اغتيال مدني من قبل مسلحين يقودن دراجة نارية مؤكدا بان رفع الحظر جاء لدواعي انسانية خاصة وان اعداد ليست قليلة تعتمد عليها في التنقل بين ابي صيدا وقراها وبالعكس".

واشار الى ان "هناك سلسلة اجراءات اتخذت لمنع استخدام الدراجات النارية في زعزعة الامن والاستقرار من قبل عصابات الجريمة المنظمة من خلال التفتيش الدقيق للهويات ودفعهم الى تسجيلها في دوائر المرور وفق التعليمات الحكومية".

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