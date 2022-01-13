ميسي يواصل الغياب عن تدريبات باريس سان جيرمان

2022/01/13 | 20:48 - المصدر: بغداد اليوم

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يواصل نجم باريس سان جيرمان الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، الغياب عن تدريبات فريقه الجماعية، بسبب عدم جاهزيته البدنية.وكان ميسي قد أصيب بفيروس كورونا قبل أسابيع قليلة خلال تواجده في الأرجنتين، ولكن اللاعب تعافى بشكل تام، وعاد للتدريبات لكن بشكل منفرد.ووفقاً للمعلومات الواردة من شبكة "ESPN" العالمية، فإن ليو ميسي يواصل التدرب بشكل منفرد، وسيكون من الصعب لحاقه بمواجهة بريست يوم السبت.يذكر أن ميسي غاب عن مواجهة فان في كأس فرنسا، وكذلك غياب عن مواجهة ليون في الدوري الفرنسي

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