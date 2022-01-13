حرق منزل شاعر معروف خلال نزاع عشائري في ذي قار

2022/01/13 | 20:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسبب نزاع عشائري في محافظة ذي قار، الخميس، بحرق منزل الشاعر صلاح الحرباوي في المحافظة، ومنزل والده.

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وأفاد مصدر في شرطة ذي قار، لـ"ناس"، (13 كانون الثاني 2022)، بأن "النزاع نشب بين عشيرتين، نتيجة خلاف سابق في ناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ، واستخدم في النزاع الأسلحة الرشاشة، وتم حرق منزل الشاعر المعروف صلاح الحرباوي ومنزل والده بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "النزاع لم يسفر عن وقوع إصابات أو قتلى، وأخمدت فرق الدفاع المدني النيران في المنزلين، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، والمتسببين في النزاع".

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