شاهد بالفيديو.. العراق يسجل 7 حالات إصابة باوميكرون وتحذيرات من سرعة انتشاره

2022/01/13 | 20:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: z3hy3k-Gufs

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