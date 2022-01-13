2022/01/13 | 20:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، بيانا حول استهداف المنطقة الخضراء بـصواريخ تصدت لها منظومة سيروم التابعة للسفارة الامريكية.وذكر بيان للخلية، تلقته “ايرث نيوز”: “في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت […]

ظهرت المقالة الاعلام الامني تصدر بيانا حول استهداف الخضراء: احد الصواريخ سقط داخل مدرسة (صور) أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني تصدر بيانا حول استهداف الخضراء: احد الصواريخ سقط داخل مدرسة (صور)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني تصدر بيانا حول استهداف الخضراء: احد الصواريخ سقط داخل مدرسة (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).