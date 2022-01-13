ارتفاع معدل التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران بنسة 5 بالمئة

2022/01/13 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مسؤول حكومي، الخميس، ارتفاع معدل التبادل التجاري في منفذ حدودي مع ايران 5% خلال 24 ساعة.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معدل التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدود مع ايران ارتفع بنسبة 5% خلال الساعات 24 الماضية”.واضاف، ان “الارتفاع جاء بسبب تنامي اقبال […]

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