محافظ نينوى يكشف عن عدد معاملات التعويضات المنجزة العام الماضي ويحدد قيمتها

2022/01/13 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الخميس، إنجاز 3 آلاف معاملة للمستفيدين من مبالغ التعويضات خلال العام الماضي.وقال الجبوري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة استطاعت خلال العام الماضي 2021، استحصال مبلغ 143 مليار دينار للتعويضات بعد أن كانت المبالغ لا تتجاوز ملياري دينار في السنوات الماضية".وأوضح، أن "الوجبة الاولى كانت تتضمن مبلغاً تجاوز 100 مليون دينار للمتضررين جراء العمليات العسكرية وعصابات داعش الإرهابية في المناطق الصناعية أو التجارية"، مبيناً أن "الوجبات الأخرى كانت بواقع 30 مليون دينار فما دون".وأضاف، أن "المحافظة باشرت بتوزيع المبالغ لنحو 250 الى 300 مستفيد، ولديها 3 الاف معاملة من أصل 12 ألفا تم انجازها في العام الحالي وتوزيع المبالغ على المستفيدين من التعويضات".وأعرب، عن امله بتخصيص مبلغ جيد ضمن موازنة العام الحالي للتعويضات"، داعياً المواطنين وأصحاب المصانع إلى "تقديم طلبات للشمول بالتعويضات، من اجل ارسال لجان الكشف".وتابع، أن "المحافظة افتتحت مكاتب لاستقبال المعاملات في قضاءي سنجار وتلعفر لتسهل على المواطنين الوصول الى المحاكم في مناطقهم".

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