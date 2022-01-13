الجزائر تسجل 82 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون”

2022/01/13 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في البلاد.وجاء في بيان لمعهد باستور أنه قد تم تأكيد هذه الإصابات بعد إجراء التحاليل على اختبار “PCR” إيجابي للمعنيين.وأضاف البيان أن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم اكتشافها تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة […]

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