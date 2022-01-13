كل ما قد تود معرفته عن أول محاكمة على الإطلاق ضد نظام بشار الأسد في ألمانيا

2022/01/13 | 21:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة ألمانية صغيرة، يبدأ الطريق الطويل للعدالة أمام سوريا، مع نهاية عقد من الإفلات من العقاب لبعض أسوأ الأعمال الوحشية في عصرنا.إذ أن المحكمة في كوبلنز هي الأولى في العالم التي تحاكم عضوًا سابقًا في نظام الأسد لجرائم ضد الإنسانية.

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