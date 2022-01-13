تجريد امير بريطاني متهم بالاغتصاب من ألقابه العسكرية والامتيازات الملكية

2022/01/13 | 21:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن قصر باكنغهام عن تجريد نجل العاهلة البريطانية الملكة إليزابيث الثانية الأمير أندرو من ألقابه العسكرية وامتيازاته الملكية على خلفية القضية المتهم فيها بالاغتصاب.وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام اليوم الخميس، أن “تجريد الأمير من امتيازاته تم بموافقة الملكة إليزابيث”.وأضاف البيان أن الأمير “لن يؤدي أي مهام رسمية وسيدافع عن […]

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