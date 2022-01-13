عشرات الآلاف.. احصائية رسمية بأعداد الشهداء والجرحى في الداخلية منذ 2003



عشرات الآلاف.. احصائية رسمية بأعداد الشهداء والجرحى في الداخلية منذ 2003
2022/01/13 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المديرية أنشأت روابط إلكترونية للتخفيف عن المواطنين .

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