عشرات الآلاف.. احصائية رسمية بأعداد الشهداء والجرحى في الداخلية منذ 2003

2022/01/13 | 21:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المديرية أنشأت روابط إلكترونية للتخفيف عن المواطنين .

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