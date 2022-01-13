2022/01/13 | 21:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكنغهام البريطاني، الخميس، إبعاد الأمير أندرو، عن أداء مهامه العسكرية وسحب الميزات الملكية منه، بعد يوم من استبعاد صرف النظر في اتهامات تخص ارتكابه اعتداءات جنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب مزاعم "اعتداء جنسي".. قرار بسحب الامتيازات الملكية من الأمير أندرو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب مزاعم "اعتداء جنسي".. قرار بسحب الامتيازات الملكية من الأمير أندرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).