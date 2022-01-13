بيان من السفارة الأميركية بشأن القصف الأخير

2022/01/13 | 21:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

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عرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع أرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية.



لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية ، بل على سيادة العراق نفسه.

السفارة الاميركية في بغداد

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