2022/01/13 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الامريكية تصدر بيانا حول استهدافها: مجموعة ارهابية تسعى لتقويض امن العراق

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