الصحة تؤكد عدم وجود أي توجه حالياً لفرض حظر التجوال

2022/01/13 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عدم وجود توجه حالي بالذهاب نحو خيار الحظر للتعامل مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، فيما توقعت صدور تحديث قريب بشمول فئات جديدة بالجرعة الثالثة المعززة من اللقاح.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “العراق حالياً في بدايات الموجة الرابعة من جائحة […]

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