ميول وتوجهات الشباب العربي والبيئة ( 2 من 3) - نهاد ابو غوش

2022/01/13 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش* أعادت تطورات العقد الماضي الذي شهد ما عرف ب"الربيع العربي" طرح قضية الشباب ودورهم ومشاركتهم في الحراك الهائل الذي عصف بالمنطقة العربية بأسرها، وهز أنظمة وحكومات بدا لشعوبها طيلة عقود أنها ثابتة أبد الدهر، فقد كان الشباب هم العمود الفقري لهذه التحركات التي كثيرا ما كان يطلق عليها "ثورات الشباب".



وقد كشفت هذه التحركات عن جملة من الأمور المترابطة أبرزها الطاقات الهائلة التي يتمتع به ......





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