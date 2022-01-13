بالصورة.. سوكوب يعلن القائمة الأولية للمنتخب الاولمبي

2022/01/13 | 21:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنَ المديرُ الفني للمنتخبِ الأولمبيٌ، ميروسلاف سوكوب، القائمةَ الأوليّة للمنتخبِ الأولمبي تحضيراً للاستحقاقاتِ المقبلة.وضمت القائمةَ الأوليّة التي تضمُ (39) لاعباً كل من: وليد عطيه وعماد عيسى ومصطفى عذاب وحسين علي جولي لحراسةِ المرمى، ومحمد الباقر كريم وعباس ياس ومنتظر عبد الأمير ورافد طالب ومصطفى وليد وزيد تحسين وصادق زامل ومنتظر محمد جبر […]

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