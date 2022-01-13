مقتل متظاهر في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري في السودان

2022/01/13 | 21:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، إن متظاهرا قتل خلال في احتجاجات مناهضة للحكم العسكري، بعد انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من شهرين.

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