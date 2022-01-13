خلية الإعلام الأمني: قصف السفارة الأميركية عمل إرهابي جبان

2022/01/13 | 21:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت خلية الإعلام الأمنية، الخميس، أن العمل “الارهابي الجبان”، الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد، أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح.

وقالت الخلية في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه إنه “في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما ادى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح”.

وأضاف البيان أنه “سقط احد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، والقوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار”.

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