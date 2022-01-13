تعرف على التحديث الجديد لأجهزة آيفون

2022/01/13 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت آبل عن إطلاق إصدار تجريبي جديد لأنظمة iOS الخاصة بهواتف آيفون.وأشارت الشركة إلى أن إصدار iOS 15.2.1 الجديد من أنظمة التشغيل سيكون متاحا لجميع مستخدمي هواتف آيفون القادرة على دعم برمجياته، وسيكون عبارة عن إصدار تجريبي لأنظمة iOS القادمة بنسخها النهائية.ولم تعلن آبل بشكل تفصيلي عن الميزات التي حملها الإصدار […]

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