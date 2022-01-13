مُلاحظات حول معنى التاريخ - مالك ابوعليا

2022/01/13 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: الماركسي نيكولاي يوسيفوفيتش كونراد*ترجمة مالك أبوعلياقبل سنوات قليلة من موته، كتب انجلز في رسالةٍ الى ميهرينغ أنه هو ماركس في أعمالهما "لم يكن لنا من بُد من وضع التشديد الرئيسي في المحل الأول، على اشتقاق المفاهيم السياسية والحقوقية وغيرها من المفاهيم الايديولوجية، واشتقاق الأفعال الحادثة بوساطة هذه المفاهيم من الوقائع الاقتصادية الأساسية" وهو قد أكد أنه "بيد أننا حين ......





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