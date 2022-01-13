خبراء: الاستهلاك المفرط للكاتشب يسبب أمراض القلب وحصى الكلى

2022/01/13 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يعشق الكبار والصغار إضافة الكاتشب إلى بعض الأطعمة مثل البطاطس المقلية من أجل الحصول على مذاق رائع ولذيذ، ولكن هناك أشخاصًا يدمنون الكاتشب لدرجة إضافته لمعظم الأطعمة تقريبًا، ولكن هل تعلم أن تناول الكاتشب يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من المشكلات الصحية؟ وفقًا لتقرير موقع “تايمز أوف انديا”.ووفقًا للخبراء، فإن كاتشب الطماطم […]

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