2022/01/13 | 22:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برقية روسية لتهنئة الحلبوسي برئاسة البرلمان: نولي اهمية لتفعيل الحوار البرلماني مع العراق يتبع…

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