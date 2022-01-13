السيد الصدر: قصف المنطقة الخضراء يؤخر انسحاب القوات الأمريكية

2022/01/13 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن قصف المنطقة الخضراء يؤخر انسحاب القوات الأمريكية.وقال السيد الصدر في تغريدة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "هناك أطراف تدعي المقاومة..وتدعي ضرب السفارة الامريكية في المنطقة الخضراء وقد أصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية".وأضاف: "فلا ينبغي على الشعب أن تنطلي عليه مثل هذه الحركات..فهم يقومون بذلك من أجل تأخير انسحاب القوات الامريكية من العراق لكي تبقى لهم ذريعة استعمال السلاح ويبقى مصير الشعب بيدهم فلا وجود لهم من دون وجود المحتل".وتابع: "ولكي يعرقلوا مسيرتنا بإخراجه من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة وبطرق دولية وتحت طائلة القانون".وختتم قوله: "عاش الشعب..ولتصمت أصوات العنف التي تعرض الشعب والدولة للخطر وزعزعة الأمن".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، إصابة طفلة وامرأة بجروح بهجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما أدى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح".وأضافت، أنه "سقط أحد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها"، مبينة أن "القوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار".

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