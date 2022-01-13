بالوثيقة.. استدعاء لاعبين من الكرخ لصفوف المنتخب الوطني

2022/01/13 | 22:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم زيليكو بيتروفيتش، استدعاء لاعبي نادي الكرخ مناف يونس وحسن عبد الكريم الى قائمة اسود الرافدين.

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