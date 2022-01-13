الصدر: أطراف تدّعي ’المقاومة’ وقصف السفارة .. لا تنطلي علينا تلك الحركات

2022/01/13 | 22:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، إن هناك أطرافاً تدّعي المقاومة، كما تدعي ضرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

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وقالت السفارة الأميركية، في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، إن الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأميركية، نفذته مجموعة خارجة على القانون، وتسعى إلى تقويض أمن العراق، وسيادته.





وقالت السفارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الثاني 2022): "تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية".

وأضافت، "لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه".

وأكدت خلية الإعلام الأمنية، الخميس، أن العمل "الارهابي الجبان"، الذي استهدف السفارة الأميركية في بغداد، أدى إلى إصابة امرأة وطفلة بجروح.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (13 كانون الثاني 2022)، إنه "في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى هجوم بواسطة عدد من الصواريخ انطلقت من منطقة الدورة جنوبي العاصمة، ما ادى الى إصابة طفلة وامرأة بجروح".

وأضاف البيان أنه "سقط احد هذه الصواريخ داخل مدرسة إيلاف داخل المنطقة ذاتها، والقوات الأمنية تعمل الان على التأكد من الاصابات والأضرار".

وكشف مصدر أمني، تفاصيل بشأن القصف الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية ببغداد.

وقال المصدر لـ"ناس"، إن "الهجوم نفّذ بثلاثة صواريخ انطلقت من منطقة كرارة التابعة لمدينة الدورة جنوبي بغداد، حيث تمكنت منظومة الدفاع الجوي سي رام التابعة للسفارة الأميركية في بغداد من اعتراض صاروخين، فيما سقط الثالث ضمن مقتربات السفارة".

وأضاف، "وتسبب القصف بإصابة طفل وامرأة من سكان مجمع القادسية، إثر تطاير شظايا الصواريخ خلال اعتراضها من منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للسفارة الأميركية".

وتمكنت منظومة سي رام، من صد هجوم صاروخي، استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، بأن "منظومة سي رام تصدت لهجوم صاروخي، كان يستهدف السفارة الأميركية".

وأظهر مقطع مصور رصده "ناس"، تفعيل منظومة الـ’سي رام’ في سماء المنطقة الخضراء، والمخصصة لصد الهجمات الصاروخية.

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