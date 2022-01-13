"حزن عميق".. واشنطن تستنكر مقتل عامل إغاثة بمخيم الهول

2022/01/13 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الخارجية الأميركية، الخميس، عن حزنها العميق إثر الهجمات الأخيرة التي استهدفت العاملين في مجال الرعاية الصحية في مخيم الهول، في الحسكة السورية.

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