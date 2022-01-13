مركز اقتصادي: مطارات العراق حققت 63 الف رحلة خلال 2021

2022/01/13 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الخميس، عن أن أجمالي عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطارات العراق الدولية قد بلغت 63،232 رحلة للعام 2021 وذلك بالرغم من جائحة كورونا والاجراءات التي فرضت على حركة السفر لغرض حماية المسافرين في العراق وجميع المطارات الدولية في العالم.

وذكر مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان أن "المركز اجرى استبيان عن الاعداد الرسمية من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها سلطة الطيران المدني العراقي وعدد من شركات الطيران العراقية والعربية والعالمية العاملة في العراق".

وبين الحلو ان حصص المطارات الدولية من تلك الرحلات كانت كمايلي :-مطار بغداد الدولي(26،106) رحلة

مطار اربيل الدولي( 17،160 ) رحلة

مطار النجف الدولي( 9،194 ) رحلة

مطار البصرة الدولي( 5،420 ) رحلة

مطارالسليمانية الدولي( 5،352 ) رحلة

وقد بلغ عدد الشركات المدنية المنفذة على المطارات العراقية الدولية (234) شركة طيران مابين الناقل الوطني وشركات الطيران العراقية المحلية وشركات الطيران العربية والاجنبية العاملة في العراق حيث تشمل هذه الحركة رحلات المسافرين والشحن التجارية العامة والخاصة.

وأوضح الحلو أن اعداد رحلات طيران عام 2021 قد جاء متقدما من حيث عدد الرحلات بفارق بـ(39) الف رحلة عن عام 2020 التي كانت اعداد الرحلات فية قد بلغت (24،983) الف رحلة بين القادمة والمغادرة بحسب متابعة ادارة المركز واحصاء فوارق الارقام الحالية والارقام المعلنة في السنة الماضية لسلطة الطيران المدني العراقي وعبر احصائية للحركة الجوية للمطارت العراقية العاملة في البلاد للعام 2020.

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