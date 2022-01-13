20 مليار دينار قيمة تداولات سوق العراق الاسبوعية

2022/01/13 | 22:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بلغ حجم التداول في سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري ستة مليارات سهم بقيمة 20 مليار دينار.

وقال السوق في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه نظم خلال هذا الاسبوع خمس جلسات تداول وخلال الجلسة الاولى أغلق مؤشر التداول في السوق على (563.03) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (559.33) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.66%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونُفذ خلال الأسبوع أكثر من 3500 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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