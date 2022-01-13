منتخب الكاميرون يتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

2022/01/13 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حقق المنتخب الكاميروني المضيف، اليوم الخميس، فوزاً على نظيره الإثيوبي 4-1 على ملعب أوليمبيه في ياوندي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ليكون أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي للنسخة 33 من كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم.ويدين منتخب “الأسود غير المروضة” بتأهله إلى قائده، مهاجم النصر السعودي، فانسان أبو بكر […]

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