2022/01/13 | 22:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية عن استهداف الخضراء: عمل ارهابي يسعى لعرقلة تشكيل الحكومة

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