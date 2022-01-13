الصدر بشأن استهداف السفارة الأمريكية: أطراف تدعي المقاومة لكنها تصيب المدنيين

2022/01/13 | 22:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابة الرسمي تويتر بشأن قصف السفارة الامريكية في بغداد

وأكد الصدر بأن أطرافاً تدعي المقاومة استهدفت السفارة لكنها أصابت المدنيين وهذه الاطراف تسعى للتحكم بمصير الشعب بذريعة وجود المحتل.

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— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) January 13, 2022

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