الإعلام الأمني تعلن إصابة امرأة وطفلة باستهداف

2022/01/13 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن

إصابة امرأة وطفلة باستهداف المنطقة

الخضراء وسط بغداد اليوم.

وقالت الخلية في بيان، إنه "في عمل

إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في

المنطقة الخضراء ب‍بغداد ومقرات

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