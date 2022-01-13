قصف صاروخي على المنطقة الخضراء ببغداد يوقع جرحى

2022/01/13 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

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امرأة وطفلان أصيبوا، الخميس، بجروح

إثر سقوط صاروخ على مدرسة تقع في

المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد،

فيما سقط صاروخان في مجمع السفارة

الأمريكية الواقعة في المنطقة نفسها،

على ما أفاد مصدر أمني عراق

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