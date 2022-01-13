2022/01/13 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المندري، أن دول المنطقة تسجل ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكورونا، حيث ارتفع عدد الحالات بنسبة 89% في أسبوع واحد.وقال: “اعتبارا من 8 يناير، بلغ عدد الحالات المؤكدة في شرق المتوسط 17.5 مليون إصابة، وأكثر من 317 ألف حالة وفاة، بينما بلغ العدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا شرق المتوسط بنسبة 89 بالمئة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا شرق المتوسط بنسبة 89 بالمئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).