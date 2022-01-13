2022/01/13 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bHE9avd17NA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المختبر | د. احسان الشمري: حظوظ مصطفى الكاظمي بدأت تتصاعد في ظل حراكه السياسي الاخير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المختبر | د. احسان الشمري: حظوظ مصطفى الكاظمي بدأت تتصاعد في ظل حراكه السياسي الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).