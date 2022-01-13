2022/01/13 | 22:42 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يصف مستهدفي السفارة الأمريكية في بغداد بـ"مدعي المقاومة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/13 | 22:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يصف مستهدفي السفارة الأمريكية في بغداد بـ"مدعي المقاومة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يصف مستهدفي السفارة الأمريكية في بغداد بـ"مدعي المقاومة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).