الثورة مستمرة سلمية حتى النصر - تاج السر عثمان

2022/01/13 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 تواصل الثورة سلميتها حتى النصر ، برغم أن المليونية كانت معلنة يوم 12 يناير ، الا أن تنسيقية لجان المقاومة أجلتها الي يوم 13 يناير متوجهة للقصر الرئاسي ، بعد أن اغلقت قوات حكومة الانقلاب الكباري بالحاويات والشوارع الرئيسية ، مما أربك قوات الانقلاب وكلفها خسائر كبيرة، ضمن خطة لجان المقاومة لانهاكها، انطلقت المليونية رغم القمع الوحشي بالغاز المسيل والقنابل الصوتية ومدافع الدوشكا ، والدهس بال ......





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