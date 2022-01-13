رئيس الجمهورية: استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابي

2022/01/13 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، أن استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابي.وقال صالح في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية".وأضاف أن " مثل هذه الافعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وامن المواطنين"، مؤكدة "ضرورة الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم".

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