وفاة علي الهويريني.. شخصيات خليجية تنعى المخرج والمفكر السعودي

2022/01/13 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق المخرج والمفكر السعودي، علي الهويريني، الحياة، الخميس، بعد صراع مع المرض، ما أثار حالة حزن واسعة في أوساط الشخصيات الخليجية

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