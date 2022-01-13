اخصائية تغذية توضح أسباب تناول القهوة لفقدان الوزن

2022/01/13 | 22:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… القهوة هي أشهر مشروب يتناوله الناس في الصباح حول العالم.وفي الواقع، يستهلك سكان العالم أكثر من 160 مليون كيس قهوة في السنة.وعلى الرغم من أن هذا المشروب الساخن هو الأكثر شيوعا لتعزيز الطاقة، إلا أنه يمكن أن يكون أيضا صحيا ويساعدك في فقدان الوزن.وتقول آشلي شو، اختصاصية تغذية في Preg […]

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