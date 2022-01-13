الرئيس صالح: استهداف البعثات عمل إرهابي يضرب مصالح العراق

2022/01/13 | 22:52 - المصدر: وكالة ناس

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ستهداف البعثات الدبلوماسية وتعريض المدنيين للخطر، هو عمل إرهابي اجرامي وضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية، ان مثل هذه الافعال مُدانة، وتوقيتها لعرقلة الاستحقاقات الوطنية الدستورية بتشكيل حكومة نريدها مقتدرة حامية للسيادة وامن المواطنين.



يجب الوقوف صفا واحدا بحزم ضد هذه الجرائم.

برهم صالح

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