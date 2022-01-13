السامرائي يعلق على استهداف السفارة الأمريكية

2022/01/13 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق النائب مثنى السامرائي، اليوم الخميس، على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال السامرائي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) إن "استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات العمل الدولية التي يستضيفها العراق عمل مستهجن ومرفوض يخالف جميع الأعراف والقوانين ويحرج العراق ويضعف فرصه في الحصول على مزيد من الدعم الدولي للخروج من أزمته الحالية".

أدناه نص تغريدة:

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