الخزعلي: استهداف الخضراء في هذا التوقيت محاولة لخلط الأوراق

2022/01/13 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

رد زعيم عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن استهداف السفارة الأمريكية.وقال الخزعلي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) ان "استهداف الخضراء في هذا التوقيت، وبنفس الأسلوب القديم، هو محاولة لخلط الأوراق"، مؤكدا ان "قرار فصائل المقاومة بعد استهداف السفارة الأمريكية حاليا".هذا علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على استهداف السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الصدر في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) "هناك أطراف تدعي المقاومة وتدعي ضرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وقد أصابت المدنيين والأطفال والنساء وهدمت صروح العلم والتربية".

أدناه نص تغريدة الخزعلي:

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