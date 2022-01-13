لن نتنازل أو نتمسك.. الديمقراطي الكردستاني يوضح بخصوص منصب رئيس الجمهورية: سوء فهم!

2022/01/13 | 22:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_أربيلأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عبد السلام برواري، اليوم الخميس، أن الحزب لم يتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية لصالح أحد ولم يعلن تمسكه بالمنصب حتى الآن.

وقال برواري في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هناك سوء فهم من بعض وسائل الإعلام بالتعامل مع تصريحات أعضاء الحزب الديمقراطي بشكل خاص والأحزاب الكردية بشكل عام".

وأضاف أن "الديمقراطي يعتقد بأن منصب رئاسة الجمهورية هو من حصة الكرد ينبغي التوافق عليه داخل إقليم كردستان، كما نأمل أن يتوافق المكون الشيعي على منصب رئاسة الوزراء، مثلما توافق المكون السني".

وأشار إلى أنه "لم نتنازل عن المنصب لصالح الاتحاد الوطني أو جهة أخرى، ولم نعلن تمسكنا بالمنصب، وانما نريد التوافق عليه داخل الإقليم، ونذهب بمرشح واحد للبرلمان".

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