الاعلام الأمني: عمل إرهابي إستهدف السكان الابرياء والبعثات الدبلوماسية في بغداد

2022/01/13 | 22:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، ان عملا إرهابيا جبانا استهدف السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ومقرات البعثات الدبلوماسية.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في عمل إرهابي جبان، تعرض السكان الابرياء في المنطقة الخضراء ببغداد ومقرات البعثات الدبلوماسية التي تتحمل القوات الامنية العراقية مسؤولية حمايتها الى …

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