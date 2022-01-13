2022/01/13 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن إدارته ستوفر قريبا كمامات “عالية الجودة” ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكي للوقاية من كورونا.‏ وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام تابعتها “ايرث نيوز”، ان “الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير كمامات عالية الجودة للشعب الأمريكي مجانا”، مشيرا الى “حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون […]

ظهرت المقالة مجانا..



الرئيس الامريكي يعلن توزيع كمامات “عالية الجودة” لمواجهة اوميكرون أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجانا.. الرئيس الامريكي يعلن توزيع كمامات “عالية الجودة” لمواجهة اوميكرون) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجانا.. الرئيس الامريكي يعلن توزيع كمامات “عالية الجودة” لمواجهة اوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).