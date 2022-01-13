السفارة الامريكية: تعرضنا لهجمات “مشينة” تمثل اعتداء على العراق

2022/01/13 | 23:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السفارة الأمريكية، في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، إن الهجوم نفذته مجموعة خارجة على القانون، وتسعى إلى تقويض أمن العراق، وسيادته.

قالت السفارة في بيان تلقت قناة التغيير نسخة منه: “تعرض مجمع السفارة الأمريكية مساء اليوم لهجوم من قبل مجاميع إرهابية تسعى لتقويض أمن العراق وسيادته وعلاقاته الدولية”.

وأضافت، “لطالما قلنا أن هذه الأنواع من الهجمات المشينة هي اعتداء ليس فقط على المنشآت الدبلوماسية، بل على سيادة العراق نفسه”.

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