الصدر يعلق على استهداف

2022/01/13 | 23:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

الخميس، على استهداف المنطقة الخضراء

مساء اليوم.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، "هناك

اطراف تدعي المقاومة وتدعي ضرب السفارة

الامريكية في المنطقة الخضراء..



فلا

ين

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